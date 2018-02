Amazon profitiert von Cloud-Boom und Weihnachtseinkäufen

San Francisco (Reuters) - Der boomende Onlinehandel und ein stark wachsendes Cloud-Geschäft haben Amazon im Weihnachtsquartal zu einem Rekordumsatz verholfen.

Die Erlöse stiegen um 38 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte Onlinehändler am Donnerstagabend mitteilte. Unter dem Strich profitierte der Konzern aus Seattle von der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. Wegen einer Steuergutschrift von fast 790 Millionen Dollar erhöhte sich der Gewinn um mehr als das Doppelte auf knapp 1,9 Milliarden Dollar. Noch im Sommer hatte Trump das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen scharf kritisiert und getwittert: “Amazon fügt steuerzahlenden Einzelhändlern großen Schaden zu.” Viele Jobs würden verloren gehen.

Amazon übertraf mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen von Analysten. Die Aktie verteuerte sich nachbörslich um mehr als fünf Prozent. Seit dem Beginn des vierten Quartals 2017 hat das Papier bereits fast 50 Prozent zugelegt. Chinas größter Onlinehändler Alibaba konnte die Anleger hingegen auch mit einem Umsatzsprung von 56 Prozent auf 83,03 Milliarden Yuan (umgerechnet 10,6 Milliarden Euro) nicht überzeugen. Die Aktie verlor am Donnerstag mehr als fünf Prozent.

Der Konzern aus Seattle ist längst nicht mehr nur eine Größe im Onlinehandel, sondern seit der fast 14 Milliarden Dollar schweren Übernahme der Lebensmittelkette Whole Foods auch im Einzelhandel aktiv und mit AWS zum Marktführer im Cloudgeschäft aufgestiegen. Amazon stellt hier Rechenkapazitäten auf externen Servern bereit und bietet Kunden damit eine Plattform, über die diese ihre IT abwickeln können. Zum anderen wird die dafür nötige Software verkauft. Die Sparte, die unter anderem mit Angeboten von Google und Microsoft konkurriert, steigerte ihren Umsatz im Weihnachtsquartal um 45 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar.

AMAZONS WEG ZUR ALLZWECKWAFFE

Amazon streckt seine Fühler nach und nach in immer neue Felder aus. So will der Konzern zusammen mit der größten US-Bank JP Morgan und der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des Starinvestors Warren Buffett eine Krankenversicherung gründen. Und längst bietet der Konzern seinen Prime-Mitgliedern, die ein monatliches Abonnement haben, nicht nur kostenlose Lieferungen an, sondern produziert für den gleichnamigen Streaming-TV-Dienst auch eigene Inhalte. Bezos hob am Donnerstag auf den Erfolg des Sprachassistenten Alexa ab, der deutlich über den Erwartungen liege. Zugleich arbeitet das Unternehmen, dessen zweitgrößter Markt Deutschland ist, an immer schnelleren Zustellungen. Von diesem profitieren vor allem die Prime-Mitglieder, deren Zahl der Konzern im abgelaufenen Quartal um mehrere Millionen steigerte. Details gab Amazon hier nicht an.