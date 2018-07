Cloud-Dienste zahlen sich für Amazon aus - Rekordgewinn

San Francisco/Bangalore (Reuters) - Ein boomendes Geschäft mit Online-Speicherdiensten und Anzeigen beschert dem weltgrößten Onlinehändler Amazon.com das beste Quartalsergebnis seiner Geschichte.

FILE PHOTO: Amazon.com's logo is seen at Amazon Japan's office building in Tokyo, Japan, August 8, 2016. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Unter dem Strich betrug der Überschuss im zweiten Quartal 2,53 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen aus Seattle am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr war es mit 197 Millionen Dollar nur ein Bruchteil davon. Auch für das laufende dritte Quartal erwartet Amazon einen deutlich höheren Gewinn als von Analysten erwartet: Er soll zwischen 1,4 Milliarden und 2,4 Milliarden Dollar liegen - weit mehr als doppelt soviel wie von Experten erwartet.

Damit zahlt sich der Kurs des Unternehmens aus, stärker in neuere und profitablere Bereiche wie die Cloud-Dienste zu investieren. Amazon bietet Kunden Speicherplatz in der Cloud an und vermarktet das Angebot unter dem Namen Amazon Web Services. Der Umsatz in der Sparte verdoppelte sich auf über sechs Milliarden Dollar, während der operative Gewinn um 80 Prozent auf 1,64 Milliarden Dollar stieg.

Amazon schafft es damit zunehmend, die hohen Kosten für die traditionelleren Angebote wie die Zustellung von Waren durch Paketdienste oder die Streamingdienste mehr als auszugleichen. Mit den Rekordeinnahmen verschafft sich das Unternehmen auch den finanziellen Spielraum, in neue Projekte zu investieren. So betreibt Amazon auf verschiedenen Märkten den Einstieg in das Geschäft mit Lebensmittellieferungen im großen Stil. “Einen großen Beitrag zu diesem und den vergangenen Quartalen lieferte das starke Wachstum in unseren profitabelsten Geschäftsbereichen”, sagte Finanzchef Brian Olsavsky in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. “Unsere Ausgaben in Bereichen wie Warenlagern, Datencentern und Marketing haben sich stärker ausgezahlt, als erwartet”, fügte er hinzu.

Olsavsky hob das Geschäft mit dem Verkauf von Produkten von Drittanbietern gegen eine Provision über Amazon hervor, das oft lukrativer ist als der Verkauf eigener Produkte, weil die Händler Amazon oft auch das Marketinggeschäft mit übertragen.

Anleger zeigten sich von der Bilanz überzeugt: Nachbörslich stiegen die Papiere um mehr als drei Prozent und erleichterten viele Investoren in den US-Technologiesektor, nachdem der Kurssturz um fast 20 Prozent von Facebook den Markt am Vortag erschüttert hatte.