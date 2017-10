Gewinn bei Kreditkartenanbieter American Express steigt - Chef geht

Bangalore (Reuters) - Der US-Kreditkartenanbieter American Express lässt die Folgen der beendeten Partnerschaft mit der US-Großhandelskette Costco hinter sich.

FILE PHOTO: Photo illustration of American Express credit cards seen March 17, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Der Quartalsgewinn stieg um 19 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Nummer eins der Branche in den USA hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Es war das erste Quartal, in dem das Aus der Partnerschaft keine Auswirkungen mehr hatte.

Zudem legt der Chef des Unternehmens Kenneth Chenault nach fast 17 Jahren im kommenden Jahr seinen Posten nieder. Sein Nachfolger werde ab Februar der bisherige Vize Stephen Squeri. Chenault hatte die vergangenen zwei Jahre gegen den Verlust der Partnerschaft mit Costco gekämpft, die für acht Prozent der Kartenumsätze stand. Im Rahmen der Vereinbarung, die im März 2016 ausgelaufen war, akzeptierte der Konzern nur Amex-Karten als Zahlungsmittel.