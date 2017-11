Auswärtiges Amt - Eine Deutsche bei Anschlag in New York verletzt

Berlin (Reuters) - Unter den Verletzten des Anschlages von New York ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch eine Deutsche.

Police investigate the scene of a pickup truck attack on the West Side Highway in Manhattan, New York, U.S., October 31 2017. REUTERS/Andrew Kelly

Das deutsche Generalkonsulat in New York und die Botschaft in Washington stünden in Kontakt mit den zuständigen Stellen in den USA, teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch auf seiner Internet-Seite mit. Reisenden werde empfohlen, größere Menschenansammlungen zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte unbedingt Folge zu leisten.

Die Bundesregierung reagierte mit Entsetzen auf den Anschlag in New York, bei dem acht Menschen starben und rund ein Dutzend weitere verletzt wurden. Die Gedanken seien bei den Opfern und deren Familien, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter in englischer Sprache. “Von Berlin nach New York City: Wir stehen an Eurer Seite.”

Nach Angaben der Polizei raste am Dienstag ein 29-jähriger Mann mit einem Kleinlaster in Manhattan auf einen Radweg und fuhr zahlreiche Fußgänger und Radfahrer um. Dann sei er in einen Schulbus gerast. Als er aus dem Wagen geflohen sei, habe die Polizei ihn niedergeschossen und festgenommen. Die Behörden gehen vom Attentat eines Einzeltäters aus. US-Präsident Donald Trump sprach auf Twitter von einem Terroranschlag und kündigte eine Verschärfung der Einreisekontrollen an. Die Ermittler fanden Medienberichten zufolge eine Nachricht, in der der Mann erklärt, die Tat im Namen der Islamisten-Miliz IS verübt zu haben. Der Verdächtige war den Ermittlern zufolge vor sieben Jahren aus Usbekistan eingewandert. Das dortige Außenministerium erklärte, man überprüfe die Berichte, nach denen der mutmaßliche Attentäter aus Usbekistan stammt.