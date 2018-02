Steuerreform brockt Chipausrüster Applied Materials Gewinneinbruch ein

Bangalore (Reuters) - Die US-Steuerreform hat dem weltgrößten Chipanlagenbauer Applied Materials einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Der Überschuss sei im abgelaufenen Quartal (per 28. Januar) auf 135 Millionen Dollar von 703 Millionen Dollar gefallen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Grund sei eine außergewöhnliche Belastung von einer Milliarde Dollar in Zusammenhang mit jüngsten Änderungen im Steuerrecht gewesen.

Die Umsätze erhöhten sich dagegen um 28 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar, womit sie die Erwartungen der Analysten übertrafen. Das Unternehmen führte den Anstieg auf eine höhere Nachfrage nach Bildschirmen und Speicherchips zurück. Die Entwicklung bei Applied Materials wird als Gradmesser für den Zustand der Halbleiterbranche gesehen.

Präsident Donald Trump hatte die größte Steuerreform seit mehr als 30 Jahren im Dezember durch seine Unterschrift in Kraft gesetzt. So sinkt die Körperschaftsteuer auf 21 von bisher 35 Prozent.