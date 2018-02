Bank of America will über 500 neue Filialen in den USA eröffnen

New York (Reuters) - Die US-Großbank Bank of America will in den nächsten vier Jahren mehr als 500 neue Filialen in den USA eröffnen.

Neue Institute seien unter anderem im US-Bundesstaat Ohio geplant, teilte die Bank am Montag mit. Mit dem neuen Vorstoß werde die Bank of America in den 30 wichtigsten städtischen Regionen vertreten sein, die knapp 90 Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes erwirtschafteten, hieß es weiter.

Im Januar hatte JP Morgan in Aussicht gestellt, in den kommenden Jahren rund 20 Milliarden Dollar zu investieren - unter anderem in 400 neue Filialen. Dafür will die weltgrößte Wall-Street-Bank 4000 neue Mitarbeiter einstellen.