Dämpfer für US-Wohnungsbau im Februar

Washington (Reuters) - Der Wohnungsbau in den USA hat im Februar geschwächelt.

New developments are seen under construction along the RiverWalk, adjoining downtown Milwaukee, Wisconsin, U.S. August 15, 2016. REUTERS/Aaron P. Bernstein

Die Zahl der begonnenen Neubauten fiel um 7,0 Prozent auf eine Jahresrate von 1,236 Millionen, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit 1,29 Millionen gerechnet. Der Bau von Einfamilienhäusern, der einen Großteil des Marktes ausmacht, legte zwar den zweiten Monat in Folge zu. Dafür wurden aber deutlich weniger Projekte für Mehrfamilienhäuser in Angriff genommen.

Ein Mangel an Immobilien hat die Preise für Wohnungen in den vergangenen Monaten nach oben getrieben, was viele Käufer abschreckt. Hinzu kommt, dass die Zinsen für Hypothekendarlehen mit 30-jähriger Laufzeit derzeit mit 4,44 Prozent beinahe auf einem Vier-Jahres-Hoch liegen, was die Kosten ebenfalls nach oben treibt.