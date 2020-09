Siemens-Beteiligung Bentley bei Börsengang mit 5,7 Mrd Dollar bewertet

The logo of German industrial group Siemens is seen in Zurich, Switzerland, January 30, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

München (Reuters) - Die Siemens-Beteiligung Bentley Systems steuert auf ein erfolgreiches Börsendebüt an der US-Technologiebörse Nasdaq zu.

Bis zu 12,36 Millionen Aktien seien zu je 22 Dollar zugeteilt worden, teilte das Software-Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Preis liegt über der am Dienstag angehobenen Spanne von 19 bis 21 Dollar. Die auf Simulations-Software für Infrastruktur-Projekte wie Straßen, Flughäfen oder Kraftwerke spezialisierte Bentley Systems wird damit mit mehr als 5,7 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen feiert sein Börsendebüt am Mittwoch.

Die Aktien kommen aus dem Besitz der Altaktionäre, die damit bis zu 272 Millionen Dollar erlösen. Siemens war 2016 bei Bentley Systems eingestiegen und hat seine Beteiligung bis auf 14 Prozent aufgestockt. Ob der Münchner Industriekonzern einen Teil seiner Aktien verkauft hat, ließ ein Sprecher offen. An der strategischen Partnerschaft mit Bentley werde sich jedenfalls nichts ändern, betonte er. Spekulationen über eine Übernahme von Bentley Systems durch Siemens waren in Unternehmenskreisen zurückgewiesen worden.

Zuletzt hatte Siemens den Wert seiner Beteiligung an Bentley in der Bilanz um rund 200 Millionen Euro hochgeschrieben. Ob der Börsengang einen weiteren Buchgewinn nach sich zieht, ließ der Sprecher ebenfalls offen.