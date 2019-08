Beyond Meat gewinnt KFC für Veggie-Nuggets

A Beyond Meat Burger is seen on display at a store in Port Washington, New York, U.S., June 3, 2019. Picture taken June 3, 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

Bangalore (Reuters) - Nach dem Hype um die veganen Burger von Beyond Meat hat das kalifornische Unternehmen nun auch Kentucky Fried Chicken als Kunden gewonnen.

Die Fastfood-Kette will pflanzliche Hühnchennuggets und Chicken Wings ohne Knochen zunächst in einem Restaurant in Atlanta testen, teilte der KFC-Mutterkonzern Yum Brands am Montag mit. Sollte das Angebot bei den Kunden ankommen, will KFC die veganen Menüoptionen in den USA auch landesweit anbieten.

Fleischersatzprodukte erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Der Boom bescherte Beyond Meat erst im Mai einen fulminanten Börsengang. Während der Umsatz in die Höhe schießt, schreibt das Unternehmen aber immer noch rote Zahlen. Der Hersteller von Buletten aus Erbsenprotein kooperiert bereits mit anderen Schnellrestaurantketten in den USA wie Carl’s, Del Taco oder Subway. Kentucky Fried Chicken gehört zu den letzten Fastfood-Ketten, die auf den veganen Hype aufspringen.