BMW - Hybridautos könnten Lösung bei Diesel-Fahrverbote bringen

A BMW plug-in hybrid vehicle is seen in a BMW shop at Siam Paragon mall in Bangkok, Thailand June 4, 2017. REUTERS/Jorge Silva

Los Angeles (Reuters) - BMW sieht in Hybridautos eine Lösung für von Diesel-Fahrverboten bedrohte Städte.

Der Münchner Autobauer wies am Donnerstag darauf hin, dass solche Fahrzeuge mit Hilfe von GPS und Navigationssystemen bei der Einfahrt in abgasbelastete Innenstädte dazu gebracht werden können, auf reinen Batteriebetrieb umzuschalten. “Das Auto schaltet den Verbrennungsmotor automatisch ab”, sagte Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Automesse in Los Angeles. Die Technik werde derzeit in mehreren deutschen Städten vorgeführt, die durch Gerichtsurteile dazu gezwungen sein könnten, Diesel-Fahrverbote zu verhängen.

Fröhlich sagte, der neue Geländewagen BMW X5 etwa habe eine Reichweite von 80 Kilometern im Elektromodus. Der Münchner Autobauer treibt derzeit die Hybridtechnik voran. Ab 2019 sollen mehr Fahrzeuge mit einer Batterieladung so weit fahren können. Bisher liegt die Reichweite eher unter 50 Kilometern. Experten halten Hybridautos für eine Alternative, weil sich Käufer bei reinen Elektroautos bisher zurückhalten. Das liegt vor allem daran, dass es noch nicht so viele Ladestationen gibt.

Die Deutsche Umwelthilfe führt derzeit Verfahren in rund 30 Städten. Durch die Klagewelle, mit der die Umweltlobby die Einhaltung der seit 2010 geltenden Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid durchsetzen will, könnte es im nächsten Jahr in rund einem Dutzend Städten zu Diesel-Fahrverboten kommen, darunter in Stuttgart und Frankfurt.