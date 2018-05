US-Botschafter - USA und China beim Handel noch weit entfernt

Tokio (Reuters) - Die USA und China sind nach Angaben des US-Botschafters in Peking in Handelsfragen noch weit voneinander entfernt.

U.S. Ambassador to China Terry Branstad speaks at an event to celebrate the re-introduction of American beef imports to China in Beijing, China June 30, 2017. REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool

China habe noch keine ausreichenden Zugeständnisse etwa im Finanzsektor oder bei Zöllen auf Autos gemacht, sagte Terry Branstad am Dienstag. Beim jüngsten Treffen in Peking hätten die USA eine Liste mit Forderungen vorgelegt, die für eine Beilegung des Handelsstreits nötig seien. Dies habe China jedoch abgeschreckt. “Wir würden es gerne sehen, dass China genauso offen ist wie die USA.” Branstad war bei dem Treffen in Peking Anfang Mai anwesend. Die Gespräche, an denen unter anderem US-Finanzminister Steven Mnuchin und der chinesische Vize-Regierungschef Liu He teilgenommen hatten, waren ohne Ergebnis geblieben und sollen in dieser Woche in Washington fortgesetzt werden.

US-Präsident Donald Trump hatte unlängst überraschend Bewegung in den Konflikt gebracht und in Aussicht gestellt, dass die Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern ZTE gelockert werden könnten. Das Signal stieß in China auf positive Reaktionen. Experten sprachen von einer unerwarteten Kehrtwende Trumps, die für mehr Kompromissbereitschaft aufseiten der Chinesen sorgen könnte.

Auslöser für den Konflikt sind die zuletzt verhängten US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, von denen China anders als andere Handelspartner nicht ausgenommen ist. Trump wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken und den Diebstahl geistigen Eigentums von US-Firmen vor und droht mit Zöllen auf viele weitere Produkte. Dies löste entsprechende Gegendrohungen Chinas aus.