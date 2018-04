China - werden mit Reaktion auf neue US-Zölle nicht zögern

Peking (Reuters) - Chinas Regierung ist nach eigenen Angaben auf eine rasche Reaktion vorbereitet, sollten die Vereinigten Staaten weitere Importwaren aus der Volksrepublik mit neuen Zöllen belegen.

China's Ministry of Commerce spokesperson Gao Feng attends a news conference in Beijing, China April 6, 2018. REUTERS/Thomas Peter

China werde nicht zögern, Vergeltungsmaßnahmen einzuleiten, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums am Freitag. Er beschrieb den Handelsstreit mit den USA als einen Kampf zwischen Multilateralismus und Unilateralismus. Wirtschaftsexperten beider Seiten hätten zuletzt keine Handelsgespräche geführt, die unter den gegebenen Umstünden unmöglich seien.

Der Sprecher bezog sich auf den Auftrag von US-Präsident Donald Trump an seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, neue Zölle auf chinesische Importe im Handelsumfang von rund 100 Milliarden Dollar zu prüfen. Allerdings ist noch unklar, ob und wenn ja wann solche Verschärfung für die chinesische Exportwirtschaft in den USA in Kraft treten.