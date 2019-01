China nennt Huawei-Anklage unfair und unmoralisch

A woman walks past a Huawei shop in Beijing, China, January 29, 2019. REUTERS/Thomas Peter

Peking (Reuters) - Die chinesische Regierung hat die vom US-Justizministerium erhobene Anklage gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei scharf kritisiert.

Das Industrieministerium bezeichnete den Schritt am Dienstag als unfair und unmoralisch. Das Außenministerium in Peking forderte die umgehende Aufhebung des Haftbefehls gegen die in Kanada festgesetzte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou. China werde entschlossen die rechtmäßigen Interessen seiner Unternehmen in Ausland verteidigen, erklärte das Ministerium weiter. Unterdessen erhielt die kanadische Regierung nach Medienberichten auch offiziell ein Auslieferungsersuchen der USA gegen Meng.

Huawei werden in der Anklage 13 mutmaßliche Vergehen zur Last gelegt. Dem weltgrößten Netzwerkbauer werde unter anderem Bankbetrug vorgeworfen, erklärte das US-Justizministerium. Zudem stehe der Vorwurf der Industriespionage im Raum. Huawei habe auch Technologie von T-Mobile USA gestohlen.

Westliche Geheimdienste unter Federführung der USA verdächtigen Huawei, Ausrüstung oder Handys zur Spionage und Industriespionage zu nutzen. Huawei hatte die Vorwürfe in der Vergangenheit vehement zurückgewiesen.