37-Jähriger nächster Präsdentschaftsbewerber der US-Demokraten

South Bend's Mayor Pete Buttigieg speaks during a rally to announce his 2020 Democratic presidential candidacy in South Bend, Indiana, U.S., April 14, 2019. REUTERS/John Gress

South Bend (Reuters) - Der 37-jährige Pete Buttigieg ist der nächste Bewerber der Demokraten für die Wahl des US-Präsidenten im Jahr 2020.

Der Bürgermeister der 100.000-Einwohner-Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana wird ermutigt von zuletzt gestiegenen Zustimmungswerten in Umfragen und einem großen Interesse der Medien an ihm. Buttigieg ist der erste sich offen zu seiner Homosexualität bekennende Kandidat.

Ihn beschäftigt vor allem die Frage, wo die USA in einigen Jahrzehnten stehen werden: “Ich habe diesen langfristigen Blick, weil ich ihn haben muss”, sagte der Buttigieg am Sonntag bei der Bekanntgabe seiner Bewerbung in South Bend. “Ich komme aus der Generation, die damit aufgewachsen ist, dass Schießereien in Schulen normal sind, die den Großteil der Soldaten für die Konflikte nach 9/11 gestellt hat und die mit den konkreten Folgen des Klimawandels ihr ganzes Leben lang wird umgehen müssen.” Der Demokrat ist seit 2012 Bürgermeister von South End. In seine Amtszeit fällt ein wirtschaftlicher Aufschwung der Industriestadt im Nordwesten der USA.

Mehr als ein Dutzend Demokraten haben inzwischen ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei für die Wahlen im November des kommenden Jahres abgegeben. Darunter ist auch der 77-jährige Bernie Sanders, der bereits bei der Wahl 2016 seinen Hut in den Ring geworfen hatte und letztlich gegen Hillary Clinton unterlag. Erwartet wird auch die Bewerbung des 76-jährigen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden. Bei Umfragen in Iowa und New Hampshire lag Buttigieg zuletzt hinter Biden und Sanders mit einigem Abstand auf Platz 3. Der Sieger der Vorwahlen der Demokraten wird im November 2020 voraussichtlich gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten.