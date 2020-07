USA verlegen Militärkommando für Europa von Stuttgart nach Belgien

U.S. Air Forces in Europe Commander Tod D. Wolters speaks during NATO Baltic air policing mission takeover ceremony in Siauliai, Lithuania August 30, 2017. REUTERS/Ints Kalnins

Washington (Reuters) - Die USA werden ihr militärisches Hauptquartier für Europa nach den Worten von Oberbefehlshaber Tod Wolters von Stuttgart nach Belgien verlegen.

“Wir gehen davon aus, wobei es noch mehr Feinplanung braucht, das Hauptquartier nach Mons in Belgien zu verlegen”, sagte der US-General am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Mark Esper. In Mons hat bereits Shape seinen Sitz, das militärische Hauptquartier der Nato. Auch das Kommando für die US-Spezialkräfte in Europa solle von Stuttgart nach Mons ziehen. Möglich sei zudem, dass das Hauptquartier für die US-Militäreinsätze in Afrika, Africom, das ebenfalls in Stuttgart sitzt, an einen anderen Ort verlegt werde.