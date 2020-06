Trump bestätigt Pläne für Abzug Tausender Soldaten aus Deutschland

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump listens during a roundtable discussion on "America's seniors" in the Cabinet Room at the White House in Washington, U.S., June 15, 2020. REUTERS/Leah Millis/File photo

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Pläne für einen Abzug von etwa 9500 in Deutschland stationierten Soldaten bestätigt.

Das Truppenkontingent werde auf 25.000 reduziert, kündigte Trump am Montag in Washington vor Journalisten an. Wie schon mehrfach warf er Deutschland vor, den Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen und zu wenig in die Verteidigung einzuzahlen. Solange Deutschland nicht mehr ausgeben werde, würden Truppen abgezogen.

Die Botschafterin Deutschlands in den USA, Emily Haber, sagte in einer ersten Reaktion während einer virtuellen Veranstaltung der Denkfabrik Council on Foreign Relations, die US-Soldaten seien in Deutschland, um die transatlantische Sicherheit zu verteidigen - und nicht Deutschland. Die Zusammenarbeit in militärischen und in Sicherheitsfragen sei immer sehr eng gewesen und werde das auch bleiben.

Vor gut eineinhalb Wochen waren Berichte über die Abzugspläne wieder hochgekocht, nachdem es bereits im vergangenen Jahr Spekulationen über eine Reduzierung der US-Truppen in Deutschland gegeben hatte. Mehrere ranghohe US-Vertreter äußerten sich, etwa ein Beamter, der sagte, die Pläne seien das Ergebnis monatelanger Arbeit der US-Militärführung. Sie hätten nichts mit Spannungen zwischen Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel zu tun, die wegen der Corona-Pandemie zunächst ihre Teilnahme an einem ursprünglich vom US-Präsidenten geplanten G7-Gipfel im Juni in Washington nicht zugesagt hatte. Mit der Angelegenheit vertraute Personen wiederum hatten erklärt, dass eine Reihe von Mitarbeitern im Weißen Haus, im Außenministerium und im Pentagon von der Entscheidung überrascht gewesen sei.

In Deutschland hatten die Berichte über die Pläne umgehend Kritik ausgelöst. Der deutsche Koordinator für transatlantische Beziehungen, Peter Beyer, hatte etwa zu Reuters gesagt, die Reduzierung der US-Truppen würde “die Säulen der transatlantischen Beziehungen erschüttern”.