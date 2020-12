Mit Star Wars gegen Netflix - Disney greift an

FILE PHOTO: A Baby Yoda toy is pictured during a "Star Wars" advance product showcase in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., February 20, 2020. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Los Angeles (Reuters) - Mit Star Wars und Marvel im Rücken greift Disney nun Marktführer Netflix an.

Der US-Unterhaltungskonzern will mit vielen neuen Inhalten um die Gunst weiterer Zuschauer werben und dafür bis zu 16 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Wie ambitioniert die Ziele sind, gab Disney auf seinem Kapitalmarkttag in der Nacht zu Freitag bekannt: Bis Ende des Geschäftsjahres 2024 will das Unternehmen 350 Millionen Streaming-Kunden über seine verschiedenen Plattformen - neben Disney+, auch Hulu und das geplante Star-Angebot - hinweg zählen. Derzeit sind es etwa 137 Millionen. Branchenprimus Netflix will bis Jahresende auf rund 200 Millionen kommen.

In der Corona-Pandemie mit den Ausgangsbeschränkungen, geschlossenen Kinos und dem Trend zum Homeoffice melden sich weltweit immer mehr Menschen bei einem Streamingdienst an, um ihre Abendunterhaltung abwechslungsreicher zu gestalten. Ähnlich wie Netflix setzt Disney darauf, dass ständige neue Serien und Filme die Zuschauer langfristig bei der Stange und vor dem Laptop, Fernseher oder Smartphone halten. Dafür plant Disney unter anderem zwei neue Ableger der erfolgreichen Space-Western-Serie “The Mandalorian”, eine neue Show mit der Kardashian-Familie sowie neue Disney-Angebote. Kunden könnten mit 100 oder mehr neuen Titeln im Jahr rechnen, hieß es auf dem Kapitalmarkttag. Um diese Inhalte sehen können, sollen Zuschauer in den USA und Europa künftig monatlich etwas mehr Geld zahlen.