Trump - Ich will einen starken Dollar sehen

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat entgegen vorherigen Äußerungen von Finanzminister Steve Mnuchin einen stärkeren Dollar-Wechselkurs als Ziel ausgegeben.

“Der Dollar wird stärker und stärker und am Ende möchte ich einen starken Dollar sehen”, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview des Senders CNBC. Gegensätzliche Äußerungen von Mnuchin vom Vortag seien aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben worden, sagte Trump.

Der Dow-Jones-Index gab nach Trumps Äußerungen Gewinne ab. Der Dollar legte zu.

Mnuchin hatte erklärt, ein schwächerer Dollar sei gut für die USA, weil er Vorteile im internationalen Handel bringe. Trump sagte dazu, der Wechselkurs solle “sein, was er ist. Er sollte auch auf Grundlage der wirtschaftlichen Stärke des Landes gründen - wir stehen so gut da”, sagte der Präsident.

Auch Mnuchin bemühte sich am Donnerstag um eine Relativierung seiner Äußerungen, die dem Dollar seinen größten prozentualen Verlust seit sieben Monaten beschert hatten. Seine Kommentare seien ausgewogen gewesen und er habe lediglich betont, dass die US-Regierung kurzfristig nicht über den Dollar-Kurs besorgt sei.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo Trump sich derzeit aufhält, waren Mnuchins Äußerungen auf indirekte Kritik europäischer Finanzpolitiker gestoßen. Italiens Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan hatte erklärt, es sei besonders besorgniserregend, wenn die USA den Kurs des Dollar zu sehr herunterredeten. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte, Währungen sollten die wirkliche Stärke einer Volkswirtschaft widerspiegeln. Dies sei die Position der sieben führenden Industrienationen (G7) und er hoffe, dies gelte auch weiterhin, sagte Le Maire mit Blick auf die Dollarschwäche.