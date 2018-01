Tsunami-Warnung nach Erdbeben vor Alaska - Hawaii außer Gefahr

Anchorage (Reuters) - Nach einem Erdbeben der Stärke 7,9 vor Alaska haben die US-Behörden eine Tsumani-Warnung für Teile von Alaska und Kanada ausgegeben.

Das Epizentrum des zunächst mit einer Stärke von 8,2 angegebenen Bebens um 10.31 Uhr MEZ lag nach Angaben des Geologischen Dienstes der USA rund 250 Kilometer südöstlich von Chiniak in Alaska in einer Tiefe von 25 Kilometern. Die Bewohner der dünn besiedelten Küstenregion wurden vom Katastrophenschutz aufgefordert, sich in höhere Gebiete in Sicherheit zu bringen. Schäden wurden zunächst nicht bekannt.

Das Tsunami-Warnzentrum forderte zu erhöhter Wachsamkeit an der gesamten US-Westküste auf. “Alle verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass durch dieses Erdbeben ein Tsunami ausgelöst sein könnte, der auch in weit vom Epizentrum entfernten Küstengebieten Zerstörungen anrichten könnte”, teilte das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik mit. Eine zunächst auch für Hawaai ausgegebene Vorwarnung wurde nach wenigen Stunden aufgehoben. Für die Inselgruppe im Pazifik bestehe keine Gefahr mehr, teilte das Warnzentrum mit.