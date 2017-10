US-Erzeugerpreise steigen - "Harvey" macht Benzin teurer

A flooded Citgo gas station is pictured as a result of Tropical Storm Harvey in Port Arthur, Texas, U.S., August 31, 2017. REUTERS/Carlo Allegri

Washington (Reuters) - Die US-Produzenten haben die Preise für ihre Waren im September angehoben.

Sie legten um 0,4 Prozent zum Vormonat zu, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus in dieser Größenordnung gerechnet. Im August waren die Preise um 0,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu September 2016 legten sie mit 2,6 Prozent so kräftig zu wie seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr. Verantwortlich dafür waren die Benzinpreise, die so kräftig anzogen wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Grund waren Produktionsunterbrechungen in Ölraffinerien in Texas, die der Hurrikan “Harvey” verursacht hatte.

Die zuletzt hartnäckig niedrige Inflation bereitet der US-Notenbank (Fed) Sorgen. Auf ihrem jüngsten Zinstreffen debattierten die Währungshüter ausgiebig über die Aussichten für ein Anziehen der Teuerung. Viele Teilnehmer brachten ihre Sorge zum Ausdruck, dass die schwache Inflation in diesem Jahr Entwicklungen widerspiegeln könnte, die länger anhalten.

Die Fed hat 2017 bislang zweimal die Zinsen angehoben und bis Jahresende einen weiteren Schritt signalisiert. Höhere Zinsen könnten die Teuerung aber weiter bremsen, da dies die Nachfrage nach Krediten für Konsum und Investitionen belasten könnte.