US-Handelsbeauftragter - Ausnahmen für EU von US-Zöllen

Brüssel (Reuters) - Die USA gewähren ihrem Handelsbeauftragten zufolge der Europäischen Union zunächst Ausnahmen von den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium.

U.S. President Donald Trump walks on South Lawn upon his return to the White House in Washington, U.S., from Greenbrier, WV, February 1, 2018. REUTERS/Yuri Gripas

Dies sagte der Berater von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, am Donnerstag vor einem Ausschuss des US-Senats. Weitere Ausnahmen beträfen vorerst Mexiko, Kanada, Australien, Argentinien, Brasilien und Südkorea.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte in den vergangenen Tagen Gespräche in Washington mit Lighthizer und US-Handelsminister Wilbur Ross geführt. Vor einem Ausschuss des EU-Parlaments äußerte sie am Donnerstagvormittag die Hoffnung, dass es für die EU doch noch Ausnahmen gibt. Die US-Zölle auf Stahl und Aluminium würden andernfalls am frühen Freitagmorgen inkraft treten. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), twitterte: “Ein Funken Hoffnung für rationale Politik.”

Auch der deutsche Außenhandelsverband BGA zeigte sich erleichtert: “Die Ausnahme der EU von den unsinnigen US-Strafzöllen ist ein Sieg der Vernunft, zumindest vorläufig.” Fairer Handel sei aber nur zu erreichen, wenn die Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks beseitigt würden. “Es ist Zeit, TTIP aus dem Eisschrank zu holen”, forderte BGA-Präsident Holger Bingmann.

Neben Malmström war auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in den vergangenen Tagen zu Gesprächen in Washington. Die EU hatten Gegenmaßnahmen für den Fall vorbereitet, dass die USA die Zölle für europäische Hersteller verhängen. Dazu gehörten Aufschläge beim Import von Motorrädern, Whiskey und Jeans. Das Thema Handel war auch Thema beim EU-Gipfel in Brüssel.

Nach Angaben des US-Präsidialamts wollte Trump noch am Nachmittag (MEZ, 17.30 Uhr) eine Anordnung unterzeichnen, die neue Zölle gegen China vorsieht. Das Volumen liege zwischen 50 und 60 Milliarden Dollar, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Ziel sei es, den Diebstahl von Technologie aus den USA zu unterbinden. Nach früheren Angaben Lighthizers nimmt die Regierung in Washington die chinesische High-Tech-Branche ins Visier. Denkbar seien auch Beschränkungen für chinesische Investitionen in den USA sowie Maßnahmen gegen die Bekleidungsbranche der Volksrepublik.

Der Handelskonflikt mit den USA bremste zuletzt auch die gute Laune in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im März den zweiten Monat in Folge und zugleich auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr. “Der drohende Protektionismus drückt auf die Stimmung”, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest zur Umfrage des Instituts unter 7000 Managern.