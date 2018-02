Fed-Mitglied Dudley bei starker Wirtschaft für Zinsschritt im März

Washington (Reuters) - Der US-Notenbanker William Dudley unterstützt bei anhaltend guter Konjunktur einen Zinsschritt im März.

Schließlich wachse die Wirtschaft kräftig und es gebe eine lockere Geldpolitik, sagte der Chef der Federal Reserve von New York am Donnerstag in einem Interview auf Bloomberg TV. Zusätzlich werde die Wirtschaft noch durch die Steuerreform angekurbelt.

Die Märkte haben sich bereits auf eine Zinserhöhung im März eingestellt. Die Fed hat für dieses Jahr drei Zinsschritte signalisiert. Dudley bezeichnete dies als einen “sehr vernünftigen Ausblick”. Es gebe aber noch mehr Potenzial. “Wenn sich die Wirtschaft im Laufe des Jahres stärker präsentiert, könnten aus den drei mehr werden? Vielleicht”, sagte er.

Die Leitzinsen in den USA liegen derzeit in einer Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent. Befürchtungen, die Zinsen könnten wegen der steigenden Inflation stärker anziehen, hatten zu Wochenbeginn weltweit Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Angesichts dieser Entwicklung signalisierten Währungshüter rund um den Globus zuletzt eine Politik der ruhigen Hand. So sagte der Chef der Fed von San Francisco, John Williams, die Zentralbank werde nicht überreagieren. Sie werde vielmehr an “stetigen, schrittweisen” Zinserhöhungen festhalten.