Fed-Direktor Powell kann auf Chefposten in US-Notenbank hoffen

Washington (Reuters) - Im Rennen um den künftigen Chefposten bei der US-Notenbank Fed kristallisieren sich mit Jerome Powell und Kevin Warsh zwei heiße Kandidaten heraus: Fed-Direktor Powell hat der Zeitung “Politico” zufolge dabei die Nase vorn.

Federal Reserve Board Governor Jerome Powell discusses financial regulation in Washington, U.S., October 3, 2017. REUTERS/Joshua Roberts - RC1A3C9E5C10

Doch auch das ehemalige Notenbank-Führungsmitglied Warsh gilt weiter als aussichtsreicher Bewerber. US-Präsident Donald Trump will bald entscheiden, auf wen seine Wahl für das wichtige Amt an den geldpolitischen Schalthebeln gefallen ist. Doch hat er sich offenbar noch nicht festgelegt, wie Reuters von einer mit dem Vorgang vertrauten Person erfuhr: “Ich denke, er neigt noch keinem Kandidaten zu.”

Mit dem 64-jährigen Powell würde ein Währungshüter an die Spitze der mächtigsten Notenbank der Welt rücken, der bereits seit Jahren in deren Führungsetage sitzt. “Als Chef dürfte er wohl die Politik der schrittweisen Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen, die Amtsinhaberin Janet Yellen eingeleitet hat”, prognostizieren die Volkswirte der Großbank UniCredit. Yellen hat die Zügel nach einer jahrelange Nullzins-Phase angesichts des anhaltenden Aufschwungs in den USA stufenweise gestrafft - auf das aktuelle Leitzins-Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent. Sie will es bis zum Jahresende weiter erhöhen, falls die Konjunkturlage es zulässt.

Der frühere Fed-Direktor Warsh gilt als Anhänger eines strafferen geldpolitischen Kurses. Der heute 47-Jährige hatte sich wegen Differenzen über die von der Notenbank im Kampf gegen die Folgen der globalen Finanzkrise eingeführten Geldschwemme 2011 aus dem Führungsgremium zurückgezogen. Warshs Vorliebe für eine eher straffe Geldpolitik dürfte bei Trump jedoch nicht gut ankommen, da er ein erklärter Anhänger niedriger Zinsen ist.

Der Präsident hatte sich zuletzt nicht in die Karten blicken lassen und gesagt, er möge alle fünf Kandidaten für den Chefposten. Darunter ist auch sein Wirtschaftsberater Gary Cohn sowie der Ökonomie-Professor John Taylor. Alle habe bereits im Weißen Haus vorgesprochen. Als letzte Kandidatin hatte er am Donnerstag Yellen empfangen, deren Amtszeit Anfang Februar 2018 abläuft. Das Treffen sei “gut gelaufen”, sagte ein Insider. Dennoch gilt eine zweite vierjährige Amtszeit für Yellen als eher unwahrscheinlich. Trump hatte sie im Wahlkampf hart attackiert, bevor er ihre Leistung später in milderem Licht darstellte.

WÜRFEL SOLLEN BIS ANFANG NOVEMBER FALLEN

Trump neige zur Ernennung Powells, berichtete die Zeitung “Politico” am Donnerstag unter Berufung auf drei Regierungsinsider, die namentlich nicht genannt wurden. Trump hatte am Dienstag erklärt, er werde seine Entscheidung bald bekanntgeben. Es gilt als wahrscheinlich, dass er sich äußert, bevor er am 3. November zu einer Asien-Reise aufbricht.

Als Reaktion auf den “Politico”-Bericht bauten die US-Staatsanleihen ihre Gewinne aus, in den letzten Handelsminuten der Wall Street drehte der S&P-500-Index noch ins Plus. Experten hatten bereits in den vergangenen Tagen Powell als wahrscheinlichsten Kandidaten bezeichnet.[nL8N1MU0B7] Der Jurist und frühere Investmentbanker hat in dem Führungsgremium der Fed als einziger Vertreter ein republikanisches Parteibuch - ebenso wie Trump.[nL8N1MU1R2] Da der Präsdient seinen Kandidaten auch vom Senat absegnen lassen muss. Da Powell wohl eher eine Linie wie Yellen fahren würde - die von den Demokraten mitgetragen wurde - gilt er als idealer Kompromisskandidat, der bei in beiden politischen Lagern Anklang finden könnte.

