Rosengren (Fed) - Höhere Flexibilität dank niedriger Inflation

New York (Reuters) - Fed-Vertreter Eric Rosengren hat eingeräumt, dass die niedrige Inflation der US-Notenbank bei der Straffung der Geldpolitik mehr Flexibilität verschafft.

File Photo: The Federal Reserve Bank of Boston's President and CEO Eric S. Rosengren speaks in New York, April 17, 2013. REUTERS/Keith Bedford/File Photo

Die Währungshüter seien deswegen in der Lage, die Leitzinsen langsamer anzuheben, sagte der Chef des Fed-Ablegers in Boston am Mittwoch. Er wäre besorgt, wenn die Fed ihr Inflationsziel von zwei Prozent über eine längere Zeit verfehlen würde. Eine Beibehaltung der aktuellen Geldpolitik berge zugleich die Gefahr, dass die Teuerungsrate sprunghaft steigen könnte und man dann zum Handeln gezwungen sei.

Rosengren ist als Vertreter einer restriktiven Geldpolitik bekannt und setzt sich dafür ein, dass die Zentralbank die Zinsen regelmäßig erhöht. Die Fed hält den Zins in einer Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent. Zuletzt signalisierte sie eine weitere Erhöhung noch in diesem Jahr. Die Notenbank reagiert mit den Zinserhöhungen auf den Wirtschaftsaufschwung in den USA.