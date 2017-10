US-Währungshüter signalisiert weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr

Zürich (Reuters) - Der US-Währungshüter John Williams hat den nach der jüngsten Notenbank-Sitzung aufgekommenen Zinsfantasien neue Nahrung gegeben.

Es könne in diesem Jahr eine weitere Erhöhung geben, der 2018 drei weitere folgen könnten, sagte der Chef des Fed-Ablegers San Francisco am Freitag in Zürich. Er gilt als Vertrauter von Zentralbankchefin Janet Yellen. Die Federal Reserve hatte am Mittwoch den Zins in einer Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent gehalten und zugleich noch einen Schritt nach oben für dieses Jahr signalisiert. Sie hatte die Zinsen bereits im März und Juni angehoben.

Der Aufschwung dürfte laut Yellen wohl nur kurzfristig unter den Folgen der jüngsten Wirbelstürme leiden. Williams sagte, die US-Wirtschaft sei in “sehr guter Form”. Er rechne zudem nicht damit, dass es im Zuge des beschlossenen Bilanzabbaus der Notenbank zu Turbulenzen an den Märkten komme. Die Fed will im Oktober damit beginnen, ihre in der Finanzkrise mit Wertpapierkäufen auf 4,5 Billionen Dollar aufgeblähte Bilanz abzubauen. Das Fed-Portfolio soll zunächst um monatlich zehn Milliarden Dollar reduziert und das Tempo dann sukzessive auf 50 Milliarden gesteigert werden. “Ich erwarte nicht, dass es zu abrupten oder großen Auswirkungen auf Zinsen oder Renditespannen oder dergleichen kommen wird, während wir die Geldpolitik normalisieren”, sagte Williams.