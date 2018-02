Fed-Chefin Yellen - Solides Wachstum bedeutet weitere Zinserhöhungen

Washington (Reuters) - Die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen sieht vor dem Hintergrund eines soliden Wirtschaftswachstums gute Chancen für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank.

Die Wirtschaft wachse in einem gesunden und soliden Tempo, sagte Yellen am Freitag in einem Interview von PBS NewsHour. “Der Arbeitsmarkt ist stark, und die Inflation ist niedrig.” Die Fed sei auf dem Weg einer schrittweisen Erhöhung der Zinsen gewesen. Wenn die Bedingungen anhielten, so wie sie derzeit seien, dann werde dieser Weg wahrscheinlich weiterhin beschritten.

Yellen übergibt in Kürze ihr Amt an Jerome Powell. US-Präsident Donald Trump hatte diese Personalentscheidung getroffen. Yellen sagte, sie sei enttäuscht, dass sie nicht für eine zweite Amtszeit ernannt worden sei.

Die US-Notenbank hat zuletzt im Dezember die Zinsen um einen Viertelpunkt hochgesetzt - auf die Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent. Auf der jüngsten Sitzung Ende Januar haben die Währungshüter die Tür für eine weitere Erhöhung im März weit aufgestoßen. Manche Experten erwarten, dass danach noch drei weitere Schritte nach oben in diesem Jahr folgen könnten.