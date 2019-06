Zeichen stehen auf US-Zinswende - Fed stößt Tür für rasche Senkung auf

Federal Reserve Chairman Jerome Powell holds a news conference following a two-day Federal Open Market Committee meeting in Washington, U.S., June 19, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

- von Howard Schneider und Jason Lange und Reinhard Becker

Washington/Berlin (Reuters) - Angesichts des mit immer härteren Bandagen geführten Zollstreits fasst die US-Notenbank Fed eine baldige Zinswende ins Auge.

Die Währungshüter behielten den Leitzins am Mittwoch zwar in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Doch ist mittlerweile fast die Hälfte der Fed-Spitze der Meinung, dass ein niedrigeres Niveau bald angebracht sein dürfte. An den Märkten wird bereits für Juli mit einer Senkung gerechnet. Laut Zentralbank-Chef Jerome Powell treibt die Fed ein “Gefahrenbild” aus Handelskonflikten und eingetrübten Aussichten für die Weltwirtschaft um: “Wir werden bei Bedarf handeln und unsere Instrumente nutzen, um das Wachstum zu sichern”, betonte er und stieß die Tür für eine baldige Erhöhung weit auf.

Noch 2018 hatte die Notenbank wegen der brummenden Wirtschaft in den USA die Zinsen aggressiv angehoben. Der nun vorbereitete strategische Schwenk der Fed fällt in eine Zeit, in der in der Euro-Zone die geldpolitischen Zügel noch weiter gelockert werden könnten. EZB-Chef Mario Draghi stellte jüngst die Weichen dafür - und verärgert damit US-Präsident Donald Trump. Dieser wittert hinter der Ankündigung ein Manöver des EZB-Chefs, um den Euro zu schwächen und Europa damit Vorteile auf den Weltmärkten zu verschaffen.

KEINE “MARIONETTE” TRUMPS

Trump hatte in der jüngsten Vergangenheit auch die Fed immer wieder mit Kritik überzogen. Er hält das Zinsniveau für “viel zu hoch”. Die Währungshüter hätten zudem “keine Ahnung”, twitterte Trump jüngst. Powell stellte nun klar, dass er sich nicht aus dem Amt drängen lassen werde: “Ich denke, das Gesetz ist eindeutig. Ich habe ein vierjähriges Mandat und beabsichtige voll und ganz es auszufüllen.” Für Targobank-Chefvolkswirt Otmar Lang ist Powells Standfestigkeit Beleg für dessen Unabhängigkeit: “Nur eine Marionette hätte schon jetzt die Zinsen gesenkt und würde mindestens zwei weitere im späteren Jahresverlauf in Aussicht stellen, so wie es die Finanzmärkte fordern.”

Nach Ansicht von Ökonom Andrew Harman vom Vermögensverwalter First State Investments hat sich die Fed mit ihrer Entscheidung bewusst nicht die Hände binden lassen: “Sie hat dem Druck widerstanden, die Zinsen zu senken. Damit hält sie sich alle Optionen für das Juli-Treffen offen, und somit weitere Wirtschaftsdaten sowie den Verlauf des G20-Gipfels in Japan abzuwarten.” Im Rahmen des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) Ende Juni ist ein Treffen zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping geplant. “Mit einer Beilegung des Zollstreits ist allerdings nicht zu rechnen”, so Thomas Metzger, Chef der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer. “Zu festgefahren scheint die Situation inzwischen.”

Der Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten schwelt seit längerem und lastet auf der globalen Konjunktur und den Finanzmärkten. Trump wirft der Volksrepublik unter anderem Dumpingpreise, Technologieklau und andere unfaire Handelspraktiken vor. China bestreitet dies. Beide Länder haben sich gegenseitig mit hohen Strafzöllen überzogen. Eine Einigung war bereits vor Monaten anvisiert worden, zuletzt hatten sich Misstöne und gegenseitige Vorwürfe aber gehäuft.

Die US-Wirtschaft ist wegen der Folgen des Handelsstreits in Alarmstimmung: Mehr als 600 US-Unternehmen forderten Trump zur Lösung des Handelsstreits auf. Firmen wie der weltgrößte Einzelhändler Walmart und Target schrieben in einem Brief an den US-Präsidenten, zusätzliche Zölle würden amerikanischen Firmen und Verbrauchern schaden. Auch Powell betonte vor der Presse, aus der Wirtschaft sei der Fed “gesteigerte Sorge” über die Entwicklung des Handelsstreits zugetragen worden.