US-Notenbanker - Ein paar Zinssenkungen könnten Inflation anschieben

Chicago (Reuters) - Aus Sicht eines führenden US-Notenbankers sind voraussichtlich niedrigere Zinsen nötig, um für mehr Inflationsdruck zu sorgen.

“Ich bin nervös bezüglich der Inflation”, sagte der Präsident der Filiale der Federal Reserve in Chicago, Charles Evans, am Freitag. Er glaube, dass “ein paar” Zinssenkungen helfen würden, die Inflationsrate bis 2021 über das Ziel der Notenbank von zwei Prozent zu hieven. Dies würde auch zeigen, dass die Fed gewillt sei, Jahre der niedrigen Inflation mit einem etwas schnelleren Tempo der Preisanstiege auszugleichen. Die Inflation war in den USA zuletzt auf dem Rückmarsch: Im Juni stiegen die Verbraucherpreise um 1,6 Prozent nach 1,8 Prozent im Mai.

An den Börsen wird inzwischen damit gerechnet, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 30. und 31. Juli ihre Zinsen senkt. Es wäre der erste Schritt nach unten seit der Finanzkrise. Der Auftritt von Notenbank-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress in dieser Woche hatte diesen Spekulationen neue Nahrung gegeben. Nach vier Erhöhungen 2018 liegt der Schlüsselzins derzeit in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.