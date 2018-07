BRICS-Staaten suchen Schulterschluss im Handelsstreit mit USA

Johannesburg (Reuters) - Im internationalen Handelsstreit mit den USA suchen die sogenannten BRICS-Staaten den Schulterschluss.

A delegate walks past a BRICS logo ahead of the 10th BRICS Summit, in Sandton, South Africa, July 24, 2018. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Die Staats- und Regierungschefs der aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen am Mittwoch über eine engere Zusammenarbeit beraten. Südafrika hat derzeit den Vorsitz der Staatengruppe und richtet die Konferenz in Johannesburg aus. Es ist das erste BRICS-Treffen, seit US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit angezettelt hat mit dem Argument, die USA würden durch bestehende Abkommen ungerecht behandelt. Er stört sich an den riesigen Defiziten seines Landes im Handel unter anderem mit China und Europa.

Trump hatte vergangene Woche mit höheren Einfuhrzöllen für Produkte aus China, der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, gedroht. Selbst der Republik Südafrika, die vergleichsweise wenig Stahl, Aluminium und Autos in die USA exportiert, hat Trump höhere Zölle angedroht.

China, das die Gruppe der BRICS-Staaten dominiert, hat sich wiederholt gegen Protektionismus und für freien Handel ausgesprochen. In einem Entwurf für eine Abschlusserklärung des Treffens werden die USA einem Diplomaten zufolge zwar nicht verurteilt. Doch in dem Papier würden der Multilateralismus und internationale Organisation wie die Welthandelsorganisation WTO verteidigt. “Die Wortwahl in der Erklärung wird keine gewöhnliche sein, denn wir leben in besonderen Zeiten”, sagte der Diplomat.