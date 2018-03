Eskalation im Handelsstreit mit USA rückt immer näher

Berlin (Reuters) - Im internationalen Handelsstreit mit den USA nähern sich die Stunden der Entscheidung.

German Economic Minister Peter Altmaier delivers a statement regarding the Trump Administration's steel and aluminum tariffs outside of the White House in Washington, U.S., March 19, 2018. REUTERS/ Leah Millis

Während die EU noch um Ausnahmen von den am Ende der Woche in Kraft tretenden Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ringt, will US-Präsident Donald Trump noch am Donnerstag neue Abgaben auf Produkte aus China beschließen. Die Gefahr eines weltweiten Handelskrieges ist auch Thema des EU-Gipfels, der am Nachmittag beginnt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht weiterhin die Chance, dass europäische Stahl- und Aluminiumproduzenten von den US-Zöllen bis auf weiteres ausgenommen werden. “Das wird ein Nervenkrimi werden bis zur letzten Sekunde”, sagte der CDU-Politiker in der ARD. Auch der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger äußerte die Hoffnung, die Amerikaner zum Einlenken zu bewegen. “Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt nicht bei null, aber unter 50 Prozent”, sagte Oettinger der “Rheinischen Post”.

Sollte die US-Regierung hart bleiben, drohen Gegenmaßnahmen der Europäischen Union. Für diesen Fall werde die EU-Kommission den Staats- und Regierungschefs eine Liste von US-Produkten vorschlagen, auf die Zölle erhoben werden solle, sagte Oettinger. Er schloss zugleich aus, dass die Staatengemeinschaft als Teil einer Verhandlungslösung Zölle auf amerikanische Produkte senkt. “Die unterschiedlichen Zölle auf unterschiedliche Produkte auf beiden Seiten des Atlantiks sind Teil eines ausbalancierten Systems”, sagte der EU-Kommissar. Dieses wolle man nicht gefährden.

Auch Altmaier warnte vor überhasteten Entscheidungen. “Ich bin nicht so schnell bei der Hand mit Deals und Gegendeals”, sagte er. Auf längere Sicht sei es wichtig, die amerikanisch-europäischen Handelsbeziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen. Ziel sei eine tragfähige Vereinbarung, von der beide Seiten profitierten. Auch Chinas Außenministerium äußerte die Hoffnung, in Gesprächen mit den USA eine beiderseits vorteilhafte Lösung zu finden.

CHINAS HIGH-TECH-BRANCHE IM VISIER DER USA

Nach Angaben des US-Präsidialamts wollte Trump am Nachmittag (MEZ, 17.30 Uhr) eine Anordnung unterzeichnen, die neue Zölle gegen China vorsieht. Ziel sei es, den Diebstahl von Technologie aus den USA zu unterbinden. Unklar ist der Umfang der Zölle. Im Gespräch war ein Volumen bis zu 60 Milliarden Dollar. Nach Angaben des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer nimmt die Regierung in Washington die chinesische High-Tech-Branche ins Visier. Denkbar seien auch Beschränkungen für chinesische Investitionen in den USA sowie Maßnahmen gegen die Bekleidungsbranche der Volksrepublik.

US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe mehrere Optionen, die Trump vorgelegt würden. Die USA seien aber weiter offen für Gespräche mit der Führung in Peking, um US-Unternehmen einen Zugang zur chinesischen Wirtschaft zu verschaffen.

Die Regierung in Peking bekräftigte ihre Warnungen in Richtung Washington. Das chinesische Handelsministerium erklärte, die Volksrepublik müsse alle erforderlichen Schritte unternehmen, um ihre Interessen entschlossen zu verteidigen. Das Außenministerium forderte Gespräche mit der US-Seite, um in dem Konflikt zu einer Lösung zu kommen. China hat bereits mit Gegenmaßnahmen gegen die US-Agrarwirtschaft gedroht, für die die Volksrepublik ein wichtiger Absatzmarkt ist. Ohne Annäherung würden beide Staaten auf einen großen Handelskonflikt zusteuern.