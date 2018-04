Trump-Berater Kudlow - Wollen von Europa bei Autos Zugeständnisse

Washington (Reuters) - Die USA fordern von Europa im Handelsstreit Entgegenkommen beim Thema Autos.

U.S. President Donald Trump's top economic adviser Larry Kudlow speaks to reporters at the White House in Washington. U.S., April 6, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

Die US-Regierung würde hier gerne Zugeständnisse sehen, sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, am Donnerstag dem Sender CNBC. Am Freitag trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Trump in Washington. Auf der Agenda stehen die von Trump verhängten Sonder-Importzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Die EU ist von diesen derzeit ausgenommen, aber nach Einschätzung deutscher Regierungskreise werden die Ausnahmen wohl nicht über April hinaus verlängert.

Kudlow sagte zudem, er gehe davon aus, dass anstehende Handelsgespräche mit China positiv verlaufen dürften. Er kündigte an, Finanzminister Steven Mnuchin auf der Reise in die Volksrepublik zu begleiten. Die US-Delegation wird in den kommenden Tagen in Peking erwartet.