Merkel droht EU-Gegenmaßnahmen bei US-Autozöllen an

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Gegenmaßnahmen der Europäischen Union angekündigt, sollten die USA die angedrohten Zölle auf EU-Autoimporte einführen.

German Chancellor Angela Merkel holds the annual summer news conference in Berlin, Germany, July 20, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

“Natürlich agieren wir nur, wenn Maßnahmen notwendig sind”, sagte Merkel am Freitag. Sie sprach von einer “sehr ernsten Situation in der Welt” wegen der von den USA befeuerten Handelskonflikte. Inzwischen sei ein Punkt erreicht, an dem die großen Wirtschaftsorganisationen bereits ihre Wachstumsprognosen nach unten korrigierten.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werde bei seiner Reise nach Washington in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump Vorschläge unterbreiten, um einen Gesprächsprozess einzuleiten, mit dem die US-Zölle auf Autoimporte verhindert werden könnten, sagte Merkel. Auf die Frage, wie Europa gegenüber den USA auftreten sollte, antwortete sie: “Sie soll die Dinge beim Namen nennen.” Europa sehe die angedrohten Zölle als Verstoß gegen WTO-Regeln, aber auch “als eine wirkliche Gefahr für die Prosperität vieler in der Welt”.