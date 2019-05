USA leiten angedrohte Zollerhöhungen für Importe aus China ein

Washington (Reuters) - Im Handelsstreit mit China hat die US-Regierung die angedrohte Zollerhöhung auf den Weg gebracht. Die Anhebung der Abgaben von zehn auf 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar soll wie angekündigt am Freitag in Kraft treten, wie am Mittwoch aus einem Eintrag im US-Bundesregister hervorging. Zugleich werde an Ausnahmen für bestimmte Waren gearbeitet, hieß es darin weiter. US-Präsident Donald Trump hatte die Zusatzzölle am Sonntag angekündigt und mit zu langsamen Fortschritten in den Handelsgesprächen mit China begründet. Am Donnerstag und Freitag ist eine neue Gesprächsrunde zur Lösung des Streits in Washington geplant. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken zulasten der USA vor.

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles