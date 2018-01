Trumps zweites Amtsjahr beginnt mit Etatsperre und Protesten

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump ist mit einer nicht voll funktionsfähigen Bundesverwaltung und unter dem Protest von Hunderttausenden Demonstranten in sein zweites Amtsjahr gegangen.

Weil sich Republikaner und Demokraten in ihrem seit Monaten andauernden Haushaltsstreit nicht einigen konnten, trat am Wochenende eine Ausgabensperre in Kraft, die in weiten Teilen des Landes Regierungsbehörden lahmlegt. Trump sprach sarkastisch von einem “netten Geschenk” der Demokraten zum Amtsjubiläum und machte diese für die Lage verantwortlich. Beide Häuser des Kongresses versuchten, mit weiteren Gesprächen doch noch eine Lösung zu finden. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat Mitch McConnell kündigte für Montag eine erneute Abstimmung über eine Zwischenfinanzierung an. Trumps Besuch des Davoser Weltwirtschaftsforum ist wegen des Streits gefährdet.

Zum ersten Jahrestag von Trumps Amtsantritts gingen in den USA Hunderttausende auf die Straße, um gegen den Präsidenten zu protestieren. Im Rahmen des “Women’s March” demonstrierten in Washington, New York, Los Angeles, Chicago und rund 250 weiteren Städten die Menschen für Frauenrechte und gegen frauenfeindliche Tendenzen, die sie Trump vorwerfen. Viele der Frauen und ihre männlichen Begleiter trugen pinkfarbene Wollmützen, sogenannte “Pussy Hats”, in Anspielung auf herabwürdigende Äußerungen Trumps über Frauen. Rednerinnen wie die Schauspielerin Eva Longoria riefen dazu auf, bei den Kongresswahlen im November gegen Trump zu stimmen. Die größte Demonstration fand in Los Angeles statt, wo die Behörden rund 600.000 Menschen zählten. Auch in anderen Ländern versammelten sich Protestierende. Im vergangenen Jahr hatten einen Tag nach Trumps Amtseinführung fünf Millionen Menschen gegen den neuen Präsidenten protestiert.

TRUMP REAGIERT VERÄRGERT

Bei Trump sorgten die Proteste und die Ausgabensperre für massive Verärgerung. Er hielt den Kritikern angebliche Erfolge seiner Amtszeit hingegen, wie die Streichung nicht notwendiger Regulierungen, Rekordstände an den Aktienbörsen und eine geringere Arbeitslosigkeit, gerade auch unter Frauen. Den Demokraten warf er vor, es wäre ihnen ein Leichtes gewesen, die Haushaltssperre zu verhindern. Ob Trump und andere Mitglieder seiner Regierung in der neuen Woche zum Weltwirtschaftsforum ins schweizerische Davos reisen, wird nach Angaben von Budget-Direktor Mick Mulvaney kurzfristig entschieden.

Als Folge der Haushaltssperre müssen nunmehr die Regierung und zahlreiche Bundeseinrichtungen ihre Arbeit wegen fehlenden Geldes zunächst auf das Nötigste herunterfahren. Letztmals kam es im Oktober 2013 zu einem solchen sogenannten “Government Shutdown”. Mitarbeiter der Regierung wurden aufgefordert, erst einmal zu Hause zu bleiben. In einigen Fällen wurden sie auch von ihrem Arbeitgeber gebeten, unentgeltlich zu arbeiten, bis eine Lösung des Finanzierungsproblems gefunden ist. Allerdings arbeiten Staatsbedienstete mit unerlässlichen und hoheitlichen Aufgaben bei der Polizei, den Geheimdiensten oder dem Militär weiter.[nL8N1PE1OT]

KOMPROMISSSUCHE GEHT WEITER

Die beiden Häuser des US-Kongresses bemühten sich auch über das Wochenende, einen Kompromiss zu finden. Erschwert wird das dadurch, dass mit dem Haushaltsstreit die Frage verbunden ist, wie mit illegalen Einwanderern umgegangen werden soll, sie schon als Kind in die USA kamen. Die meisten Demokraten fordern eine Regelung, die die sogenannten Dreamer vor einer Abschiebung schützt - es geht um rund 700.000 junge Migranten. Das aber lehnen Trump und seine Anhänger ab. Die Republikaner drohten, sie würden über dieses Thema mit den Demokraten nicht sprechen, wenn diese nicht zuvor im Budgetstreit einlenkten.

Das Repräsentantenhaus hatte am Donnerstag grünes Licht für eine Übergangsfinanzierung gegeben. In dieser Kongresskammer ist die Mehrheit der Republikaner allerdings größer als im Senat, wo sie 51 der 100 Sitze innehaben. Da der an Krebs erkrankte Senator John McCain nicht anwesend war, benötigten die Republikaner die Unterstützung von mindestens zehn Demokraten, um auf die erforderlichen 60 Stimmen zu kommen. Fünf Demokraten stimmten letztlich dafür, aber auch fünf Republikaner dagegen.

Da eine langfristige, grundlegende Klärung der Etatprobleme nicht in Sicht ist, muss der Kongress immer wieder Zwischenhaushalte genehmigen. Sollte auch diesmal nur eine weitere vorübergehende Finanzierung beschlossen werden, wäre es bereits die vierte Maßnahme dieser Art seit Beginn des laufenden Haushaltsjahres am 1. Oktober.