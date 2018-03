US-Kongress kommt Kompromiss für Haushaltsgesetz näher

Washington (Reuters) - Republikaner und Demokraten im US-Kongress kommen einer Beilegung des seit Monaten währenden Haushaltsstreits näher.

Rep. Jim Jordan (R-OH) speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC) at National Harbour, Maryland, U.S., February 23, 2018. REUTERS/Joshua Roberts

Noch am Donnerstag sollten die Abgeordneten im Repräsentantenhaus einem Kompromiss zustimmen, mit dem ein erneuter Regierungsstillstand abgewendet werden soll. Anschließend steht das Votum im Senat an. Der Vorschlag, auf den sich die Parlamentarier am Mittwoch geeinigt hatten, sieht vor, die Verwaltung zunächst bis September zu finanzieren. Auf Widerstand stößt das Paket allerdings bei einigen besonders konservativen Republikanern, die deutlich stärkere Kürzungen bei der Gesundheitsversorgung gefordert hatten.

“Wir werden eine Menge Stimmen gegen das Gesetz sehen”, sagte der konservative Republikaner Jim Jordan dem Sender Fox News. Trump sei jedoch für das Paket, weil “es das einzige Gesetz ist, das sie ihm vorlegen”. Etwa drei Dutzend Parlamentarier dürften nach Angaben der konservativen Vereinigung Freedom Caucus innerhalb der Republikaner ihre Zustimmung verweigern, weil die Ausgaben massiv in die Höhe getrieben würden, gleichzeitig aber Obamacare, Familienplanungszentren und Schutzzonen für illegale Einwanderer in einigen Städten, sogenannte Sanctuary Cities, weiter bestünden.

Der demokratische Senator Chuck Schumer warb dagegen für das Haushaltspaket. Es enthalte viele Maßnahmen für Arbeiter und Familien, etwa Geld für den Kampf gegen Drogensucht sowie für eine bessere Internetversorgung auf dem Land, erklärte Schumer. Zehn Milliarden Dollar sind für den Ausbau von Straßen, Flughäfen, Breitband-Internet oder Schienennetzen geplant, 2,8 Milliarden Dollar für die Prävention und Behandlung von Drogenabhängigkeit. Insgesamt hat das Paket ein Volumen von 1,3 Billionen Dollar. Darin sind allein 80 Milliarden Dollar zusätzlich für die Verteidigung vorgesehen - der größte Budgetaufschlag für das Militär seit 15 Jahren.

Im Streit über mehr Geld für eine schärfere Einwanderungspolitik muss Trump allerdings Abstriche hinnehmen. Für die Grenzsicherung erhält er nun 1,6 Milliarden Dollar. Verlangt hatte er zeitweise 25 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze. Kongressmitarbeitern zufolge wurde dies allerdings in Verhandlungen mit dem Demokraten verworfen. “Ich habe 1,6 Milliarden für den Baubeginn an der Südgrenze erhalten, der Rest kommt schon noch”, twitterte Trump. Der Bau einer Mauer war eines der wichtigsten Wahlversprechen Trumps.