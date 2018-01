US-Senatoren einig zu Zwischenhaushalt - "Shutdown" endet

Washington (Reuters) - Hochrangige US-Senatoren haben sich am Montag auf einen Zwischenhaushalt geeinigt und damit den Weg für ein Ende des “shutdowns” der Regierung freigemacht.

"Wir werden heute dafür stimmen, die Regierung wiederzueröffnen", sagte der ranghöchste Demokrat in der Kammer, Chuck Schumer. Der Streit insbesondere über Einwanderungen und Grenzsicherheit hatte am Samstag zu einem Auslaufen der Finanzierung für die US-Bundesregierung in Washington geführt. Die Nachricht von einer Einigung wurde am Montag an den US-Aktienmärkten mit Erleichterung aufgenommen. Der Dow Jones.DJI stieg im Verlauf auf ein Rekordhoch.