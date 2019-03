Huawei verklagt USA - Konzern nennt Einschränkungen verfassungswidrig

FILE PHOTO - A 3D printed Huawei logo is placed on glass above a displayed U.S. flag in this illustration taken January 29, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Hongkong/Washington (Reuters) - Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei hat vor einem Bezirksgericht in Texas Klage gegen die USA eingereicht.

Damit geht der Konzern gegen ein im vergangenes Jahr in Kraft getretenes Gesetz vor, das der Regierung in Washington Geschäfte mit Firmen verbietet, die in substanziellem Umfang Huawei-Technologie einsetzen. Damit werden die Aktivitäten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten eingeschränkt. Die Huawei-Führung bezeichnete dies als verfassungswidrig. Der US-Kongress habe bislang keine Beweise vorgelegt, die derartige Restriktionen rechtfertigten, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des Managements.

Huawei stellt die Komponenten für den Bau von Mobilfunknetzen her und ist Weltmarktführer. Vor allem die USA werfen dem Unternehmen Verbindungen zur chinesischen Regierung vor und vermuten, Ausrüstung oder Handys könnten für Spione eine Hintertür für das Auskundschaften von Staats- und Firmengeheimnissen sein. Die Regierung in Washington will verbündete Staaten dazu bringen, ebenfalls auf Huawei-Ausrüstung zu verzichten. Der chinesische Konzern weist die Vorwürfe zurück.