US-Industrie mit stärkstem Wachstum seit fast 14 Jahren

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat im Februar ihr Wachstum unerwartet beschleunigt.

Der Einkaufsmanagerindex stieg um 1,7 auf 60,8 Zähler und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2004, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Rückgang auf 58,7 Punkte gerechnet. Das Barometer signalisiert ab 50 Punkten ein Wachstum.

Die Bauausgaben in den USA stagnierten derweil zu Jahresanfang überraschend. Sie blieben im Januar auf dem Dezember-Niveau von 1,262 Billionen Dollar, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Experten hatten ein leichtes Plus von 0,3 Prozent erwartet.