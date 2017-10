US-Firmen steigern Produktion im September leicht

Washington (Reuters) - Die US-Firmen haben ihre Produktion im September leicht nach oben gefahren.

Die Unternehmen stellten 0,3 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet. Im August hatte der Hurrikan “Harvey” für einen Einbruch der Produktion gesorgt, die nach aktualisierten Daten um 0,7 Prozent zurückging. Laut Fed beeinträchtige der Wirbelsturm und überdies der Hurrikan “Irma” die Fertigung auch im September. Dies kostete einen Viertel Prozentpunkt an Zuwachs. Zum Produzierenden Gewerbe gehören der Industriesektor, Bergbau sowie Strom- und Gasversorger. Allein die Industrie trägt etwa zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft bei.