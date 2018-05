US-Außenminister kündigt "härteste Sanktionen" gegen Iran an

Washington (Reuters) - Nach dem Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo die “härtesten Sanktionen der Geschichte” gegen die Islamische Republik angekündigt.

U.S. Secretary of State Mike Pompeo delivers remarks on the Trump administration's Iran policy at the Heritage Foundation in Washington, U.S. May 21, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

Es werde so großen finanziellen Druck wie nie zuvor geben, kündigte Pompeo am Montag in einer Grundsatzrede in Washington an. Wenn alle Strafmaßnahmen in Kraft träten, werde der Iran darum kämpfen, die Wirtschaft am Leben zu halten. Pompeo erhob zudem zwölf Forderungen an die Führung in Teheran, darunter den Rückzug iranischer Einheiten aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Eine Rücknahme von Sanktionen werde es nur geben, wenn der Iran dauerhaft seine Politik ändere.

US-Präsident Donald Trump hatte in diesem Monat erklärt, dass sich sein Land aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzieht. Die Regierung in Washington stößt sich etwa an dem Raketenprogramm des Landes und dessen Beteiligung an Konflikten wie in Syrien.