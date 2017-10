Bundesregierung verteidigt Atomabkommen mit dem Iran

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich kurz vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump erneut hinter die Atomvereinbarung mit dem Iran gestellt.

International Atomic Energy Agency (IAEA) headquarters is pictured in Vienna, Austria September 26, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

“Wir halten dieses Abkommen für ein wichtiges Instrument, um eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. “Deshalb werden wir auch weiterhin für seine vollständige Umsetzung eintreten.” Erst die internationale Geschlossenheit habe die Atomeinigung 2015 nach über zehnjährigen Verhandlungen ermöglicht. “Wenn ein Land, ein wichtiges Land, die USA - und das deutet sich ja an - da nun zu anderen Schlüssen kommt, dann werden wir uns erst recht bemühen, mit den anderen Partnern diese Geschlossenheit zu wahren.”

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel habe die deutsche Position auch in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson am Donnerstagabend bekräftigt, erklärte die stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr. Es wird erwartet, dass Trump das Atomabkommen am Abend nicht erneut bestätigt und damit eine Wiedereinführung der Sanktionen gegen den Iran durch den US-Kongress ermöglicht.