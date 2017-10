Deutsche Wirtschaft warnt vor Isolierung des Iran - "Große Gefahr"

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft warnt vor der mit Spannung erwarteten Iran-Rede von US-Präsident Donald Trump vor einer Isolierung der Islamischen Republik.

“Die Rückkehr von Sanktionen wäre eine große Gefahr für die Wiedereingliederung des Landes in die Weltgemeinschaft”, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Freitag in Berlin. “Die deutsche Wirtschaft ist überzeugt, dass eine wirtschaftliche Isolation des Iran die Sicherheitslage in der Region gerade nicht stabilisiert.” Es wird erwartet, dass Trump das Atomabkommen am Freitagabend nicht erneut bestätigt. Der Kongress müsste dann eine Wiedereinführung von Sanktionen prüfen.

Die Weltgemeinschaft sollte die reformorientierten Kräfte im Iran unterstützen und durch Aufhebung von Sanktionen helfen, das Land zu modernisieren, sagte Kempf. “Die Abkehr vom Nuklearprogramm muss sich für die Iraner sichtbar und im Alltagsleben lohnen. Das geht nur durch Wiedereingliederung des Iran in die Weltgemeinschaft – auch und vor allem wirtschaftlich.”

Ähnlich sieht das der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Er befürchtet massive Auswirkungen auf den gerade erst in Schwung kommenden Handel mit dem Iran. “Die Unternehmen brauchen für ihre Geschäfte belastbare und stabile Rahmenbedingungen”, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. “Sollte US Präsident Trump die Bestätigung des Atomabkommens aussetzen, tritt das Gegenteil ein.” Die deutschen Unternehmen hätten in den vergangenen Monaten wichtige Kontakte geknüpft. Der Außenhandel habe sich bereits deutlich belebt - “in diesem Jahr mit über 20 Prozent Steigerung – trotz bestehenden Finanzierungsproblemen im Iran-Geschäft”, sagte Treier. “Gerade für Unternehmen, die sowohl im Iran wie in den USA tätig sind, wird die Gefahr virulent, von den USA belangt zu werden. Diese Unsicherheit wird die Geschäfte mit dem Iran wieder erheblich belasten.”