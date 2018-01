US-Einzelhändler J.C.Penney steigert Umsatz im Weihnachtsgeschäft

(Reuters) - Gute Nachricht für die seit Jahren unter der Amazon-Konkurrenz leidenden US-Einzelhändler: Die Branchengröße J.C. Penney hat ihren Umsatz im enorm wichtigen Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember um 3,4 Prozent gesteigert.

A shopper leaves the J.C. Penney department store in North Riverside, Illinois, U.S., November 17, 2017. REUTERS/Kamil Krzaczynski

Vor allem das Geschäft mit Juwelen, Kosmetik und Haushaltswaren brummte. Der Konzern bekräftigte am Donnerstag zudem seine Ziele für das abgelaufene Jahr. Anleger nahmen die Nachrichten positiv auf, J.C.Penney-Aktien verteuerten sich vorbörslich um rund sieben Prozent.

Die Händler mit Ladengeschäften leiden darunter, dass es immer weniger Laufkundschaft und immer mehr Online-Käufe gibt. Daher hat die Branche stark in Technologien und Logistik investiert, um mit der Entwicklung Schritt zu halten. Für J.C. Penney zahlt sich das aus: die Online-Umsätze des Konzerns legten den Angaben zufolge in den beiden letzten Monaten des Jahres prozentual zweistellig zu. Vor allem Koffer, Taschen, Spielzeug und Schuhe verkauften sich via Internet gut.

Die Analyse-Abteilung des Kreditkartenanbieters Mastercardhatte jüngst berichtet, die Verbraucher in den USA hätten zwischen dem 1. November und dem 24. Dezember mit voraussichtlich rund 800 Milliarden Dollar so viel ausgegeben wie nie zuvor in dem Zeitraum. Gegenüber dem Vorjahr wäre das ein Plus von rund 4,9 Prozent. Grund für den Zuwachs seien ein gestiegenes Verbrauchervertrauen, steigende Beschäftigungszahlen und bereits recht früh eingeräumte Preisnachlässe.