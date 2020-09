JPMorgan vor Zahlung von einer Milliarde Dollar wegen Marktmanipulation

People walk inside JP Morgan headquarters in New York, October 25, 2013. REUTERS/Eduardo Munoz

(Reuters) - Die US-Bank JPMorgan zahlt einem Insider zufolge rund eine Milliarde Dollar, um Untersuchungen der US-Behörden wegen Marktmanipulationen beizulegen.

Dabei gehe es um Verfehlungen an den Metall-Märkten und bei Anleihen, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Mittwoch. JPMorgan werde von den US-Behörden “Spoofing” vorgeworfen. Dabei täuscht ein Händler einen Kaufauftrag nur vor, um Preise in eine für ihn gewünschte Richtung zu lenken. Der Vergleich könne noch in dieser Woche bekanntgemacht werden.