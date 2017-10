Zahl der Toten bei Waldbränden in Kalifornien steigt auf 40

Santa Rosa (Reuters) - Die Zahl der Toten bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ist auf mindestens 40 gestiegen.

Firefighters battle a wildfire near Santa Rosa, California, U.S., October 14, 2017. REUTERS/Jim Urquhart

Die Behörden rechneten am Wochenende damit, dass sich die Opferzahlen weiter erhöhen werden, da die Trümmer vieler abgebrannter Wohnungen noch nicht durchsucht wurden. Hunderte Menschen werden weiter vermisst. Am Samstag mussten erneut Tausende Menschen ihre Häuser verlassen, weil sich die Flächenbrände weiter ausbreiteten. Die Behörden hoffen nun, dass abnehmende Winde den Einsatz der mehr als 10.000 Feuerwehrleute erleichtern. 100.000 Menschen mussten vor den Flammen bereits in Sicherheit gebracht werden. Es sind in der Geschichte Kaliforniens die Waldbrände mit den bislang meisten Opfern.

“Das ist wirklich eine der größten Tragödien, die Kalifornien jemals erlebt hat”, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Jerry Brown, bei einem Besuch vor Ort. “Der Grad der Zerstörung ist einfach unglaublich. Das ist ein Horror, den sich keiner hat vorstellen können.” Einige Opfer wurden im Schlaf von den Flammen überrascht; anderen blieben nur wenige Minuten zur Flucht. Wetterexperten rechneten weiter mit großer Trockenheit und hohen Temperaturen. “Die Gefahr ist immer noch sehr präsent”, sagte US-Senatorin Kamala Harris.

Allein in Sonoma County nördlich von San Francisco starben 22 Menschen in den Flammen. 235 Bewohner der für den Weinanbau bekannten Region gelten als vermisst. In Sonoma County und Napa Valley wurden mindestens ein Dutzend Weingüter schwer beschädigt oder zerstört. Insgesamt bekämpfen die Feuerwehrleute 16 Großbrände, die bereits eine Fläche zerstört haben, die über die Ausmaße der Stadt New York hinausgeht.