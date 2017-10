US-Strafzollpläne gegen Bombardier verärgern auch die Briten

London/Montreal (Reuters) - Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada eskaliert und schwappt nach Großbritannien über.

Canada's Foreign Minister Chrystia Freeland (L-R), U.S. Trade Representative Robert Lighthizer and Mexico's Economy Minister Ildefonso Guajardo talk before the start of a dinner during the third round of NAFTA talks involving the United States, Mexico and Canada in Ottawa, Ontario, Canada, September 26, 2017. REUTERS/Chris Wattie

Das US-Handelsministerium kündigte Strafzölle von rund 220 Prozent gegen den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier an. Die britische Premierministerin Theresa May äußerte sich am Mittwoch “bitter enttäuscht” von dem US-Vorstoß. Sie fürchtet um Tausende Jobs in einem nordirischen Bombardier-Werk.

Als Grund für das Vorgehen gegen den Konzern nannte das US-Ministerium unfaire Staatsbeihilfen Kanadas, die der US-Rivale Boeing beklagt habe. Von den Strafzöllen betroffen seien Passagierjets der neuen C-Serie von Bombardier, deren Preis sich in den USA damit mehr als verdreifachen würde. Eine endgültige Entscheidung darüber trifft die Internationale Handelskommission der USA. Dies wird für 2018 erwartet. Kanada und Bombardier wiesen die Vorwürfe zurück und kritisierten die Pläne scharf.

Hintergrund ist der Kauf von 75 Maschinen der C-Serie durch die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines im April 2016. Der Airbus-Rivale Boeing beschwerte sich, dass die Maschinen wegen ungerechter Subventionen deutlich unter dem üblichen Preis verkauft worden seien. Bombardier nannte den Strafzoll “absurd”. Die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland sagte: “Dies zielt eindeutig darauf ab, Bombardier-Flugzeuge der C-Serie aus dem US-Markt zu drängen.” Ihren Worten zufolge hängen fast 23.000 Jobs bei US-Zulieferern mit der Komponentenfertigung für die C-Serie zusammen. Ministerpräsident Justin Trudeau hatte wegen des Streits bereits den Kauf von Boeing-Kampfjets auf Eis gelegt. Er könne keine Geschäfte mit einem Unternehmen machen, dass Kanada verklage und kanadische Arbeiter aus dem Geschäft drängen wolle.

MAY UNTER DRUCK

Der Streit verschärft sich damit inmitten der Neuverhandlungen über das nordamerikanische Handelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada, die US-Präsident Donald Trump im Rahmen seiner “America First”-Agenda angestoßen hatte. Auch die Pläne der britischen Premierministerin May, im Zuge des EU-Austritts eine engere Handelspartnerschaft mit den USA einzugehen, könnten dadurch einen Dämpfer erhalten. Sie hatte Trump erst kürzlich gebeten, sich für eine Beilegung des Streits einzusetzen. Nun versprach May, die 4200 Arbeitsplätze in dem nordirischen Bombardier-Werk zu schützen. Boeing warf sie vor, sich nicht so zu verhalten, wie es von einem langfristigen Partner zu erwarten sei. May steht in dieser Frage auch unter dem Druck der nordirischen DUP-Partei, auf deren Unterstützung sie seit dem Verlust der Mehrheit bei den Wahlen im Juni angewiesen ist.

Wegen des Konflikts mit Bombardier steht in Großbritannien auch Boeing in der Kritik. Verteidigungsminister Michael Fallon warnte den US-Konzern, bei künftigen Rüstungsaufträgen das Nachsehen zu haben. Ein Boeing-Sprecher betonte daraufhin die Bedeutung Großbritanniens für sein Unternehmen. Er fügte allerdings hinzu, sollte Bombardier in wirtschaftliche Probleme geraten, hänge dies an der schlechten Qualität der Produkte.

Der wechselseitige Vorwurf unfairer Staatshilfen spielt auch eine zentrale Rolle im Handelsstreit zwischen Boeing und dem europäischen Erzrivalen Airbus.