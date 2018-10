Maas begrüßt US-Handelsabkommen mit Nachbarn

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung zeigt sich zufrieden mit dem Abschluss des trilateralen Handelsabkommens zwischen den USA, Kanada und Mexiko.

Germany's Foreign Minister Heiko Maas attends a European Union Foreign Ministers informal meeting (Gymnich) in Vienna, Austria, August 30, 2018 REUTERS/Heinz-Peter Bader

“Es ist grundsätzlich so, dass der Außenminister der Einigung auf ein trilateralen (...)Abkommen begrüßt”, sagte eine Sprecherin von Minister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Generell sei der Abschluss eines regelbasierten Handelsabkommens zwischen Ländern auf Basis der WTO-Usancen in deutschem Interesse und auch dem seiner Wirtschaft. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, die aber den Abschluss des Handelsabkommens der USA mit Mexiko und Kanada konkret nicht kommentieren wollte.

Maas reist in dieser Woche zu Gesprächen in die USA.