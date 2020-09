Trump kündigt weitere Milliardenhilfen für Farmer an

U.S. President Donald Trump gestures as he speaks during a campaign event at the Central Wisconsin Airport in Mosinee, Wisconsin, U.S., September 17, 2020. REUTERS/Tom Brenner

Mosinee/Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat weitere Milliardenhilfen für amerikanische Landwirte angekündigt.

Ab kommende Woche werde seine Regierung etwa 13 Milliarden Dollar dafür aufbringen, sagte Trump am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Wisconsin. Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Die Landwirtschaft in dem Bundesstaat mit 5,8 Millionen Einwohnern ist von der Handelspolitik der US-Regierung sowie der Pandemie stark getroffen worden. Wisconsin ging bei der Präsidentenwahl 2016 mit weniger als ein Prozent der Stimmen an den Republikaner. Vor der Wahl Anfang November liegt Trump in Umfragen landesweit hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Die US-Regierung hatte im April 19 Milliarden Dollar an Hilfen für Landwirte eingesetzt.