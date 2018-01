McDonald's lockt mit Günstig-Menüs mehr Gäste an

Los Angeles (Reuters) - McDonald’s hat mit Günstigangeboten seine Geschäfte angekurbelt.

Die am Dienstag präsentierten Zahlen der weltgrößten Schnellrestaurantkette zum vergangenen Quartal übertrafen teils die Schätzungen von Analysten. So stiegen die Umsätze in den länger geöffneten Filialen mit 5,5 Prozent stärker als erwartet. Der Gewinn brach wegen Belastungen durch die US-Steuerreform zwar um 41 Prozent ein auf knapp 700 Millionen Dollar. Vor Sonderposten lag das Ergebnis aber über den Expertenprognosen. Punkten konnte McDonald’s insbesondere mit preiswerten Menükombinationen und Produktneuerungen.