Trump sieht Putin vor Gipfeltreffen als Konkurrenten

Berlin (Reuters) - Nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump könnte das Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin der einfachste Teil seiner anstehenden Europa-Reise sein.

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin talks to U.S. President Donald Trump during their bilateral meeting at the G20 summit in Hamburg, Germany, July 7, 2017. REUTERS/Carlos Barria//File Photo

“Ich habe also die Nato, ich habe das Vereinigte Königreich, das in einer Art Aufruhr ist, und ich habe Putin”, sagte Trump vor Journalisten am Dienstag in Washington, bevor er seinen Flug Richtung Brüssel antrat.

Vor seinem Treffen mit Putin war Trump zum Nato-Gipfel in der belgischen Hauptstadt sowie zu einem Besuch in Großbritannien geladen. “Offen gesagt könnte Putin am einfachsten von allen sein”, sagte Trump. “Wer hätte das gedacht?” Auf die Frage, ob er in Putin eher einen Freund oder einen Feind sehe, antwortete er: “Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Soweit es mich betrifft, einen Konkurrenten.” Man werde sehen, wie das Treffen mit Putin laufe.

Trump hat von den Nato-Staaten immer wieder höhere Militärausgaben gefordert. Das Thema dürfte auch das Treffen in Brüssel am Mittwoch und Donnerstag beherrschen. Anschließend reist Trump nach Großbritannien, wo Premierministerin Theresa May nach dem Rücktritt zentraler Minister in den Brexit-Verhandlungen die Reihen in Regierung und der Partei der Konservativen zu schließen versucht.

Für den 16. Juli ist das Treffen von Trump mit Putin in Helsinki vorgesehen. Russland und die USA liegen unter anderem bei den Konflikten in Syrien und in der Ukraine über Kreuz. Zudem haben die USA wegen mutmaßlicher Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf und des Vorwurfs von Hacker-Angriffen Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt.